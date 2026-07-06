لماذا تريد اليابان تعليم اللغة اليابانية للعمال الأجانب قبل وصولهم إلى البلاد؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترح فريق عمل تابع لوزارة العدل اليابانية، يوم الجمعة، إتاحة فرص للأجانب لتعلم اللغة اليابانية قبل وصولهم إلى البلاد، من خلال الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار جهود دعم اندماجهم في المجتمع الياباني.

وجاء هذا المقترح ضمن تقرير أعده الفريق بشأن برنامج حكومي يهدف إلى تسهيل تكيف المقيمين الأجانب مع الحياة في اليابان.

ودعا التقرير إلى توفير برامج لتعليم اللغة اليابانية للراغبين في الإقامة بالبلاد قبل وصولهم، إلى جانب إنشاء بيئة تمكّنهم من مواصلة التعلم بعد الاستقرار في اليابان. كما أوصى باستخدام بيانات تقدمهم في تعلم اللغة ضمن معايير تقييم طلبات الإقامة.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن سياسة أساسية جديدة تتعلق بالمقيمين الأجانب، تضمنت إطلاق برنامج لتعزيز التكيف والاندماج.

وتولى مناقشة تفاصيل البرنامج فريق العمل برئاسة مامورو فوكوياما، نائب وزير العدل البرلماني، الذي أعد التقرير متضمناً هذه التوصيات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)