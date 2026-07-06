السجن 30 عامًا لرجلين أدينا بقتل زوجين في طوكيو

طوكيو - (جيجي برس)-- قضت محكمة طوكيو الجزئية يوم الجمعة بالسجن لمدة 30 عامًا على رجلين بعد إدانتهما بقتل زوجين كانا يديران مطاعم في منطقة أوينو بالعاصمة اليابانية، ثم إتلاف جثتيهما في عام 2024.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن المؤبد لكل من هيكارو ساساكي (30 عامًا) وريوكين هيراياما (27 عامًا)، خلال المحاكمة التي نُظرت بنظام هيئة المحلفين المختلطة.

وتشمل القضية أيضًا خمسة متهمين آخرين، من بينهم الابنة الكبرى للضحيتين، مانامي تاكاراجيما (33 عامًا)، وزوجها سيها سكيني (34 عامًا). وتعتقد السلطات أن ساساكي وهيراياما نفذا التعليمات التي أصدرها سكيني، فيما تُعد الأحكام الصادرة يوم الجمعة أولى الأحكام في هذه القضية.

ووفقًا للحكم، تآمر ساساكي وهيراياما مع المتهمين الخمسة الآخرين على خنق ريوتارو تاكاراجيما (55 عامًا) وزوجته ساتشيكو (56 عامًا) داخل منزل غير مأهول في حي شيناغاوا بطوكيو في أبريل/نيسان 2024، قبل نقل جثتيهما إلى بلدة ناسو في محافظة توتشيغي، حيث أُضرمت فيهما النيران في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.

وقال رئيس المحكمة، القاضي ماساتاكا ناكاغاوا، إن المسؤولية الجنائية للمتهمين «جسيمة»، مشيرًا إلى أنهما أدّيا دورًا محوريًا في تنفيذ الجريمة رغم عدم وجود أي علاقة شخصية تربطهما بالضحيتين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)