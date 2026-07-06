وزارة الدفاع اليابانية تعتمد السكوترات الكهربائية لتنقل موظفيها وسط مخاوف بشأن أمن البيانات

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طوكيو - (جيجي برس)-- أدخلت وزارة الدفاع اليابانية خلال هذا الشهر خدمة مشاركة السكوترات الكهربائية التابعة لشركة لوب داخل مقرها في إيتشيغايا بحي شينجوكو في طوكيو، بهدف تسهيل تنقل الموظفين داخل الموقع وخارجه. وتبلغ مساحة المقر نحو 25 هكتارًا، أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة ملعب طوكيو دوم.

إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تسرب بيانات الموقع الخاصة بموظفي الوزارة الذين يتعاملون مع معلومات سرية.

ويضم مقر إيتشيغايا الوظائف المركزية لوزارة الدفاع، بما في ذلك هيئة الأركان المشتركة، وهيئة أركان القوات البرية، وهيئة أركان القوات البحرية، وهيئة أركان القوات الجوية. ويُعد الموقع أكبر بكثير من مقار الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في منطقة كاسوميغاسيكي بطوكيو، إذ يستغرق الوصول سيرًا على الأقدام من البوابة الرئيسية إلى مكتب وزير الدفاع شينجيرو كويزومي عدة دقائق.

وأنشأت الوزارة ثلاث محطات لخدمة «لوب» داخل المقر، ووفرت 10 سكوترات كهربائية و5 دراجات كهربائية مزودة بمساعدة على الدواسة. وتقتصر الخدمة على موظفي الوزارة، فيما تتحمل الوزارة جميع رسوم استخدامها.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: ”يأتي ذلك في إطار جهودنا لتحسين الإنتاجية من خلال تقليل الأعباء الواقعة على موظفينا.“