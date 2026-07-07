اليابان ترفع نسبة التوظيف الإلزامي لذوي الإعاقة.. والشركات تواجه تحدي جودة العمل

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طوكيو- (جيجي برس)-- تواجه الشركات في اليابان حاجة ملحة لتحسين فرص العمل وبيئات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد رفع معدل التوظيف الإلزامي القانوني لهذه الفئة من 2.5% إلى 2.7% يوم الأربعاء.

وحتى قبل هذه الزيادة، ووفقًا للقانون المعني بتسهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أقل من نصف الشركات فقط نجحت في الوصول إلى الحد الأدنى للمعدل المطلوب. ولا يقتصر الأمر الذي يتعين على الشركات ضمانه الآن على توفير فرص عمل كافية للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل يشمل أيضًا جودة وظائفهم.

وفي هذا السياق، تعمل شركة ”نومورا كاغاياكي“ (Nomura Kagayaki Co)، وهي شركة تابعة فرعية متخصصة لعملاق الأوراق المالية شركة ”نومورا القابضة“ (Nomura Holdings Inc)، على توسيع نطاق العمل للموظفين الذين يعانون من إعاقات ذهنية وإعاقات أخرى. وتتولى الشركة العمليات المُسندة إليها من قِبل شركات المجموعة، مثل فرز البريد، ورقمة المستندات، وإعداد بطاقات الرسائل.

وقد ارتفع عدد الأقسام التي تسند أعمالها إلى هذه الشركة الفرعية بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 108 أقسام في السنة المالية 2025.

وفي تلك السنة المالية، التي انتهت في مارس/أذار من هذا العام، أدخلت الشركة الفرعية نظامًا يتيح للموظفين الانتقال والعمل في شركات أخرى تابعة لمجموعة نومورا.