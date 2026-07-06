الإعصار ”بافي“ يقترب من جنوب اليابان.. وتحذيرات من أمطار ورياح قوية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار القوي «بافي» من جزر ساكيشيما التابعة لمحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، خلال الفترة من الجمعة إلى السبت، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.

وأوضحت الوكالة أن الإعصار، وهو التاسع الذي تشهده اليابان هذا العام، كان يتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة بالقرب من جزر ماريانا حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يواصل مساره نحو بحر الصين الشرقي.

وبلغ الضغط الجوي في مركز الإعصار 910 هيكتوباسكال، فيما وصلت سرعة الرياح المستمرة القصوى إلى 55 مترًا في الثانية، وسرعة هبات الرياح إلى 80 مترًا في الثانية.

وأضافت الوكالة أن المناطق الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 140 كيلومترًا من مركز الإعصار تشهد رياحًا بسرعة لا تقل عن 25 مترًا في الثانية، بينما تمتد رياح بسرعة 15 مترًا في الثانية أو أكثر إلى نطاق يتراوح بين 140 و560 كيلومترًا من مركزه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)