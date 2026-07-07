اليابان تستخدم مسبارًا فضائيًا لاختبار تقنيات مواجهة الكويكبات

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طوكيو - (جيجي برس)-- نشرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) يوم الاثنين صورة للكويكب «توريفوني» التقطها المسبار «هايابوسا-2» من مسافة قريبة خلال تحليقه بجواره يوم الأحد.

والتُقطت الصورة قبل ثانية واحدة فقط من وصول المسبار إلى أقرب نقطة من الكويكب، ويُعتقد أن المسافة الفاصلة بينهما عند تلك اللحظة لم تتجاوز بضع مئات من الأمتار، على أن تحدد الوكالة المسافة الدقيقة بعد استكمال التحليل.

وأظهرت الصورة تفاصيل دقيقة لسطح الكويكب، بما في ذلك توزيع الصخور عليه، وهو ما قد يساعد العلماء في فهم أصله وتاريخه.

كما يُتوقع أن تسهم تقنيات التحكم التي مكنت «هايابوسا-2» من التحليق على هذا الارتفاع المنخفض في تطوير قدرات الدفاع الكوكبي، الهادفة إلى حماية الأرض من مخاطر اصطدام الكويكبات.

وتُسجِّل الكاميرات المثبّتة على ”هايابوسا2“ أيضا بيانات عن سطح الكويكب، من بينها خصائصه الجغرافية وقوامه ودرجة حرارته، وهي بيانات بالغة الأهمية لأي مهمة دفاع كوكبي قد تُنفَّذ.

وقال يويا ميماسو، رئيس فريق المهمة الممتدة لمركبة «هايابوسا-2»، خلال مؤتمر صحفي: «لا أستطيع أن أنسى مدى دهشتي عندما رأيت الصورة»، مضيفًا: «لقد شعرت بانبهار كبير لأن (هايابوسا-2) تمكنت من التقاط صورة رائعة كهذه في لحظة عابرة أثناء التحليق».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)