اليابان تخطط لإطلاق قطار سريع يربط بين مطاري هانيدا وناريتا

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم شركة كيسي للسكك الحديدية الكهربائية إطلاق خدمة قطارات سريعة جديدة تربط مباشرة بين مطار هانيدا في طوكيو ومطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا، وذلك خلال ثلاثينيات القرن الحالي، في إطار تعزيز شبكة النقل بين أكبر مطارين دوليين في منطقة العاصمة.

وكُشف عن الخطة خلال اجتماع عقدته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، يوم الاثنين، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطار ناريتا.

وتهدف الشركة إلى تحسين سهولة التنقل بين المطارين وزيادة قدرتها على استيعاب الطلب المتنامي على النقل، بالتزامن مع مشروع توسعة مطار ناريتا والارتفاع المستمر في أعداد الزوار القادمين إلى اليابان.

وقبل ذلك، تعتزم كيسي إطلاق خدمة قطارات سريعة جديدة في السنة المالية 2028 تربط بين مطار ناريتا ومحطة أوشياغي في حي سوميدا بطوكيو. ومن المقرر أن تواصل بعض هذه الرحلات سيرها عبر خط أساكوسا التابع لمترو طوكيو، ثم خط مطار كيكيو، بما يتيح تشغيل رحلات مباشرة بين مطاري ناريتا وهانيدا دون الحاجة إلى تبديل القطارات.

ويُذكر أن خدمة القطارات الحالية بين المطارين تستغرق نحو 100 دقيقة، ولا تتطلب دفع أي رسوم إضافية.