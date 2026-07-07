【فيديو】إطلاق مشروع متنقل لمجسم ”مياكو مياكو“ لإحياء السياحة في أوساكا

أخبار اليابان

تم في السادس من هذا الشهر وضع مجسم لشخصية ”مياكو مياكو“، التي سبق عرضها في معرض أوساكا-كانساي إكسبو، في شارع دوتونبوري للتسوق الشهير بمنطقة مينامي في أوساكا.

يأتي هذا الإجراء كجزء من مشروع يهدف إلى توجيه الاهتمام والزخم المتزايد بالمعرض نحو مختلف المناطق والأنحاء في أوساكا، وليس فقط في مقر الإكسبو الرئيسي.

ووفقًا للخطة المتبعة، فإن هذا الموقع لن يكون الأخير للمجسم؛ حيث من المقرر أن يتم تحديد وجهة العرض التالية بناءً على نتائج قرارات طلبات تقديم العامة .