محافظة إيشيكاوا تحتضن أول مطار في العالم مستوحى من ”بوكيمون“

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واجيما،محافظة إيشيكاوا - (جيجي برس)-- أُقيم يوم الثلاثاء في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا وسط اليابان حفل احتفالي بمناسبة إطلاق اسم مستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة ”بوكيمون“ على أحد المطارات. وحصل مطار نوتو في المدينة في اليوم نفسه على اللقب الجديد ”مطار نوتو ساتوياما بوكيمون معك“.

وتنتشر أكثر من 100 شخصية من شخصيات بوكيمون مرسومة على جدران المطار وأجزاء أخرى منه، كما تتوفر منتجات تذكارية محدودة الإصدار ووجبات خاصة في المتاجر والمطاعم داخل المطار.

وقالت حكومة محافظة إيشيكاوا إن هذا المطار هو الأول في العالم الذي يُدرج اسم ”بوكيمون“ ضمن اسمه. وسيستمر استخدام هذا اللقب حتى نهاية سبتمبر/أيلول عام 2029.

وقد روجت حكومة المحافظة لمشروع إطلاق اللقب بالتعاون مع مؤسسة مقرها طوكيو، تعمل على تنفيذ أنشطة اجتماعية من خلال شخصيات بوكيمون.