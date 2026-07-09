اليابان تحذر شركاتها من مخاطر استيراد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج من الصين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- دعت السفارة اليابانية في بكين الشركات اليابانية العاملة في الصين إلى توخي الحذر عند تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وذلك عقب توقيف مواطنين يابانيين اثنين للاشتباه في مخالفتهما ضوابط التصدير الصينية.

وأوصت السفارة، يوم الثلاثاء، الشركات بمراعاة التشديد الذي فرضته الصين على تصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات والقوانين المعمول بها.

وكانت السلطات الصينية قد ألقت القبض في يونيو/حزيران الماضي على موظفين اثنين في مجموعة فوجي إلكتريك بمدينة داليان في مقاطعة لياونينغ، للاشتباه في انتهاكهما قوانين الاستيراد والتصدير، بعد اتهامهما بمحاولة تصدير منتجات مصنوعة من معادن أرضية نادرة مُعالجة، وهي مواد تخضع لضوابط تصدير صارمة في الصين.

وجاء تشديد بكين للقيود على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان في أعقاب تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن احتمال وقوع حالة طوارئ في تايوان، وهي تصريحات أثارت انتقادات حادة من الجانب الصيني.

وحثت السفارة اليابانية الشركات على التواصل مع خط الدعم التجاري التابع لها في حال تعرضها لأي إجراءات تدقيق أو تحقيق من قبل السلطات الصينية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)