【فيديو】ديزني لاند طوكيو تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة حرارة الصيف

كشفت شركة أوريينتال لاند، المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني ريزورت، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة حرارة الصيف داخل المنتجع، تشمل خفض درجات الحرارة في المساحات المفتوحة، وتوفير معلومات وإرشادات للزوار، إلى جانب تقديم ألعاب وأطعمة صيفية تساعد على الاستمتاع بالأجواء المنعشة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد مخاوف الزوار من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وذكرت الشركة أنها تتعاون منذ خمس سنوات مع مركز علوم المعلومات البيئية لدراسة أفضل السبل للحد من آثار الحر داخل المنتجع.

وشملت الإجراءات تركيب مظلات لتوفير الظل، وأجهزة تبريد بالهواء، ومحطات لتعبئة مياه الشرب في مناطق الاستراحة، إضافة إلى تركيب مراوح في مناطق انتظار الألعاب، واستخدام رشاشات المياه لتبريد أرضيات الممرات. وارتفع عدد المواقع التي طُبقت فيها هذه التدابير إلى أكثر من 100 موقع داخل المنتجع.

كما أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا وخريطة قابلة للتنزيل توضح أماكن وسائل الوقاية من الحر، بهدف مساعدة الزوار على التخطيط لزيارتهم وقضاء وقت أكثر راحة. كذلك عززت توفير الألعاب المائية التي تتضمن رشاشات للمياه، إلى جانب تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الباردة المناسبة لفصل الصيف.