اليابان تحيي الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس)-- في الذكرى السنوية الرابعة لحادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في مدينة نارا غرب اليابان، توافد نحو 1000 زائر لتقديم التحية والوفاء لذكراه عند منصة مخصصة لوضع الزهور في موقع الحادث.

أقيمت المنصة أمام محطة ”ياماتو-سايدايجي“ التابعة لشركة ”كينتيتسو“ للسكك الحديدية، وهو الموقع الذي تعرض فيه آبي لإطلاق نار قاتل أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً ضمن حملة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني عام 2022.

وقال يوشيو أوغيتا (78 عاماً)، وهو عضو في مجلس محافظة نارا وينتمي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان يتزعمه آبي، أثناء زيارته لوضع الزهور: ”لا أزال أتذكر بوضوح مشهد سقوط آبي على الأرض عقب سماع دوي الطلقة الثانية“. وكان أوغيتا يشغل منصب الأمين العام لفرع الحزب في المحافظة، وكان يقف على بعد أمتار قليلة من آبي لحظة وقوع الحادث.

وأضاف قائلاً: ”إنها مهمة من بقوا على قيد الحياة أن ينقلوا ويخلّدوا ذكرى هذه الحادثة“.

ومن جانبها، قالت رومي يامادا (60 عاماً)، وهي معلمة في دار حضانة بمدينة نارا: ”لقد صافحني آبي خلال أحد التجمعات الخطابية. ما زلت أشعر بحزن عميق لوفاته، ولن يزول هذا الحزن أبداً“.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)