ترامب: نقل تويوتا جزءًا من إنتاجها إلى الولايات المتحدة جاء بسبب الرسوم الجمركية

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واشنطن - (جيجي برس)-- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بقرار شركة تويوتا موتور نقل إنتاج شاحنة تاكوما من المكسيك إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لسياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارته.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: «إنجاز كبير حقاً... الرسوم الجمركية تؤتي ثمارها!»، في إشارة إلى سياسته الهادفة إلى إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.

وكانت تويوتا موتور أمريكا الشمالية، التابعة لشركة تويوتا، قد أعلنت يوم الاثنين عن استثمار بقيمة 3.6 مليار دولار لتوسعة مصنعها في سان أنطونيو بولاية تكساس، تمهيداً لنقل إنتاج طراز تاكوما من مصنعها في ولاية باخا كاليفورنيا شمالي المكسيك.

ويُعد تاكوما من أكثر طرازات تويوتا شعبية في السوق الأمريكية، وأوضحت الشركة أن نقل الإنتاج إلى تكساس سيوفر نحو 2000 فرصة عمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)