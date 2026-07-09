رئيسة وزراء اليابان تشيد بشينزو آبي في الذكرى الرابعة لاغتياله

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- استذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الأربعاء، سلفها الراحل شينزو آبي في الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله.

وقالت تاكايتشي في منشور على منصة ”إكس“: ”لن أنسى ذلك اليوم ما حييت. وحتى الآن، يعتصر قلبي ألماً كلما تذكرت تلك اللحظات“.

وأضافت أنها أدركت، بصورة أعمق، حجم الإسهامات التي قدمها آبي لليابان وشعبها خلال الزيارات التي أجرتها إلى عدد من الدول منذ توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت: ”أود أن أستذكر إرث آبي وأحتفي به جنباً إلى جنب مع الناس في اليابان وحول العالم“.

وكان آبي قد قُتل بالرصاص أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً في مدينة نارا بغربي اليابان في 8 يوليو/تموز 2022، في حادثة هزّت اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)