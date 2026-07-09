مشروع قانون بشأن العائلة الإمبراطورية يواجه معارضة أكبر أحزاب اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- قرر الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، أكبر أحزاب المعارضة، معارضة مشروع قانون حكومي لتعديل قانون البيت الإمبراطوري، يهدف إلى ضمان الحفاظ على عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية.

ويعترض الحزب على البند الذي يجيز ضم الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية عبر خط الأب، من الفروع السابقة للعائلة الإمبراطورية، إليها عن طريق التبني، كما يعتزم تقديم تعديلات على مشروع القانون.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون يوم الجمعة.

ويضع موقف الحزب المعارض الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في موقف حرج، إذ يؤكدان أن مشروع القانون يستند إلى توافق سياسي جرى التوصل إليه بين رؤساء ونواب رؤساء مجلسي البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون بندين رئيسيين: السماح للعائلة الإمبراطورية بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية عبر خط الأب من الفروع السابقة للعائلة، والسماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن كعضوات في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، في محاولة لمعالجة التراجع المستمر في عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)