إفلاس الشركات في اليابان يتجاوز 5 آلاف حالة لأول مرة منذ 12 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن شركة طوكيو شوكو للأبحاث، يوم الأربعاء، أن عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان، التي تبلغ ديونها 10 ملايين ين أو أكثر، تجاوز 5000 حالة خلال النصف الأول من عام 2026، في أول مستوى من نوعه خلال هذه الفترة منذ 12 عاماً، وسط استمرار تأثير نقص العمالة وارتفاع الأسعار.

وبلغ إجمالي حالات الإفلاس خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 5346 حالة، بزيادة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينها ست حالات ارتبطت بتداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ويُعد هذا أول تجاوز لحاجز 5000 حالة إفلاس في النصف الأول من العام منذ عام 2014، عندما سُجلت 5073 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الإفلاس المرتبطة بنقص العمالة بنسبة 37.7% ليصل إلى 237 حالة، في ظل معاناة العديد من الشركات من الارتفاع المستمر في تكاليف الأجور.

وفي الوقت نفسه، زادت حالات الإفلاس الناجمة عن التضخم بنسبة 27.6% لتبلغ 439 حالة، بما يشمل الشركات التي لم تتمكن من تمرير ارتفاع تكاليف التشغيل إلى العملاء، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بدء احتساب هذه البيانات عام 2022.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)