مشاركة دولية غير مسبوقة في مراسم إحياء ذكرى هيروشيما الشهر المقبل

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هيروشيما - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة مدينة هيروشيما أن ممثلين عن 127 دولة ومنطقة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يشاركوا في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة، التي ستقام في 6 أغسطس/آب، في أعلى مستوى من المشاركة الدولية منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

ويتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق المسجل العام الماضي، عندما شاركت وفود من 120 دولة ومنطقة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في بلدية هيروشيما إن الجهود المستمرة لنقل حقائق القصف الذري والدعوة إلى السلام أسهمت في تجديد الاهتمام العالمي بالمراسم.

ومن بين الدول المالكة للأسلحة النووية، أكدت بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل مشاركتها في الحدث، فيما لا تزال الولايات المتحدة تعمل على تنسيق جدول مشاركتها. أما الصين وباكستان وكوريا الشمالية فلم تؤكد حضورها حتى الآن.

وفي المقابل، أفاد مسؤول في السفارة الروسية لدى طوكيو بأن روسيا لن تشارك في مراسم هذا العام، لتغيب بذلك عن المناسبة للعام الخامس على التوالي منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)