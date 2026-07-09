”رابيدوس“ اليابانية تخطط لبيع رقائق متطورة بأسعار تنافس ”تي إس إم سي“

أخبار اليابان

ناغانو - (جيجي برس)-- أعلن أتسيوشي كويكي، رئيس شركة رابيدوس (Rapidus) اليابانية لتصنيع أشباه الموصلات، أن الشركة تعتزم تسعير رقائقها المتطورة بدقة 2 نانومتر عند مستوى يماثل أسعار شركة تي إس إم سي (TSMC) التايوانية، أو أقل منها بقليل، في إطار سعيها لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الرقائق المتقدمة.

وخلال ندوة نظمها مركز الإنتاجية الياباني في بلدة كارويزاوا بمحافظة ناغانو، أوضح كويكي أن أسعار رقائق 2 نانومتر التي تنتجها تي إس إم سي تُقدر بما بين 3 ملايين و3.5 مليون ين لكل رقاقة سيليكون (Wafer)، مشيراً إلى أن شركته ستتخذ هذه الأسعار معياراً مرجعياً عند طرح منتجاتها في السوق.

واعترف كويكي بالهيمنة التي تتمتع بها تي إس إم سي في سوق الرقائق المتطورة، قائلاً: «لسنا في موقع يسمح لنا بتحديد الأسعار بصورة مستقلة، لذلك سنعتمد أسعار تي إس إم سي كمرجع».

وأضاف أن رابيدوس لا تستطيع تحمل الدخول في منافسة سعرية خاسرة، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تحقيق التوازن بين سرعة الإنتاج وخفض التكاليف.

وأشار كذلك إلى أن الشركة تخطط، بعد بدء الإنتاج التجاري لرقائق 2 نانومتر، للمضي قدماً في تطوير الجيل التالي من الرقائق بدقتي 1.4 نانومتر و1 نانومتر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)