لجنة التجارة العادلة اليابانية تبدأ مسحًا لوسائل الإعلام بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي للمقالات

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت لجنة التجارة العادلة اليابانية، الأربعاء، أنها بدأت إجراء مسح يشمل نحو 370 مؤسسة إعلامية محلية تدير مواقع إخبارية، بهدف جمع معلومات حول الاستخدام غير المصرح به للمقالات من قبل خدمات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى رسوم استخدام المحتوى الإخباري.

كما ستجري اللجنة جلسات استماع مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى، من بينها شركة غوغل الأمريكية، وشركة LY Corp اليابانية، المشغلة لبوابة الإنترنت Yahoo! Japan وتطبيق المراسلة Line.

ويشمل المسح الصحف، ووكالات الأنباء، ودور النشر، ومحطات البث التلفزيوني المنضوية تحت مظلة اتحاد ناشري ورؤساء تحرير الصحف اليابانية، ورابطة ناشري المجلات اليابانية، والرابطة اليابانية لمحطات البث التجاري.

وأوضحت اللجنة أنه إذا كشف المسح عن ممارسات تُعد انتهاكًا أو يُشتبه في أنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، مثل إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق، فإنها ستطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تصحيحية.

ومن بين القضايا التي أصبحت تثير القلق أيضًا ما يُعرف بـ ”البحث دون نقر“ (Zero-Click Search)، حيث يطالع المستخدمون المقالات التي يعثر عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي ويعرضها دون الحصول على إذن من الجهات الإخبارية المالكة للمحتوى. ويؤدي ذلك إلى عدم حاجة القراء لزيارة المواقع الإلكترونية للمؤسسات الإخبارية، مما يحرمها من فرص تحقيق إيرادات الإعلانات.