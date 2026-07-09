الشرطة اليابانية تحقق مع نجم المنتخب الياباني ميتوما بعد حادث مروري

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة على التحقيق بأن لاعب كرة القدم الياباني كاورو ميتوما يُشتبه في تجاوزه الإشارة الحمراء قبل أن تصطدم السيارة التي كان يقودها بدراجة هوائية في طوكيو صباح الأربعاء، ما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً.

ووقع الحادث في حي إيتاباشي حوالي الساعة 8:45 صباحاً، وأصيبت المرأة بجروح تستلزم نحو أسبوعين للتعافي، وفقاً للمصادر.

وتحقق شرطة العاصمة طوكيو في ملابسات الحادث، وتعتقد أن ميتوما، البالغ من العمر 29 عاماً، دخل التقاطع رغم أن إشارة المرور الخاصة بالمركبات كانت حمراء. وأشارت المصادر إلى أن اللاعب ربما التبس عليه الأمر بعدما تحولت إشارة عبور المشاة إلى اللون الأخضر، ما أدى، على ما يبدو، إلى غفلته عن الإشارة الحمراء المخصصة للمركبات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)