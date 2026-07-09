اليابان تؤجل تشديد اللوائح على منتجات التبغ المسخن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، بأن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان تعتزم تأجيل تشديد اللوائح المنظمة لمنتجات التبغ المُسخَّن، والتي كانت قيد الدراسة ضمن مراجعة إجراءات مكافحة التدخين السلبي.

ومن المقرر أن تعرض الوزارة، خلال اجتماع لجنة خبراء يُعقد الخميس، مقترحاً لا يتضمن فرض قيود على منتجات التبغ المُسخَّن بالمستوى نفسه المطبق على السجائر التقليدية، مع الإشارة إلى أن الأبحاث والدراسات بشأن هذه المنتجات ستتواصل.

وفي المقابل، ستقترح الوزارة استحداث نظام يُلزم الحانات وغيرها من المنشآت المخصصة للتدخين بإخطار الحكومات المحلية بشأن تشغيل هذه المرافق.

وتأتي هذه المراجعة بعد مرور خمس سنوات على دخول قانون تعزيز الصحة المعدل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2020، حيث تواصل لجنة الخبراء تقييم فعالية التدابير الحالية للحد من التدخين السلبي، على أن تُصدر توصياتها النهائية في وقت مبكر من هذا الصيف.

ويحظر القانون الحالي التدخين، من حيث المبدأ، داخل المطاعم والفنادق، ويقتصر تدخين السجائر على غرف مخصصة لذلك، مع منع تناول الطعام داخلها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)