ترامب يخطئ في اسم إيران ويصفها بـ”جمهورية اليابان الإسلامية“ على الهواء

أخبار اليابان

أنقرة ـ (جيجي برس)-- أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسمية إيران، إذ أشار إليها باسم ”جمهورية اليابان الإسلامية“ بدلاً من ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية“، وذلك خلال حديثه عن الإجراءات الأمريكية تجاه طهران في اجتماع عُقد في أنقرة بتركيا.

وخلال الاجتماع نفسه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، ارتكب ترامب زلة لفظية أخرى عندما أشار إلى ”خطة العمل الشاملة المشتركة“ (JCPOA) الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني باسم ”JCPOC“، وذلك أثناء انتقاده الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بمشاركة دول أوروبية وأطراف دولية أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)