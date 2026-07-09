【فيديو】 اليابان تستذكر شينزو آبي.. والزهور تملأ موقع اغتياله
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توافد نحو 1000 شخص إلى موقع اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أمام محطة ياماتو-سايدايجي في مدينة نارا، في الذكرى الرابعة لاغتياله، حيث وضعوا الزهور، وصلوا من أجله في المكان الذي قُتل فيه بالرصاص أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)
شينزو آبي الحزب الليبرالي الديمقراطي جيجي برس الحكومة اليابانية