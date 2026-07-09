【فيديو】 اليابان تستذكر شينزو آبي.. والزهور تملأ موقع اغتياله

أخبار اليابان

توافد نحو 1000 شخص إلى موقع اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أمام محطة ياماتو-سايدايجي في مدينة نارا، في الذكرى الرابعة لاغتياله، حيث وضعوا الزهور، وصلوا من أجله في المكان الذي قُتل فيه بالرصاص أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)