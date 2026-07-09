شرطة اليابان تبرم اتفاقية مع شركات التجارة الإلكترونية لمشاركة البيانات

طوكيو- (جيجي برس)-- وقّعت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، الخميس، اتفاقية مع ثلاث من كبرى الشركات المشغلة لمنصات التجارة الإلكترونية في البلاد، بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتصدي للمعاملات الاحتيالية.

وبموجب الاتفاقية، التي أُبرمت مع شركات ميركاري (Mercari Inc.) وإل واي (LY Corp.) وراكوتين (Rakuten Group Inc.)، ستتلقى الشرطة بيانات تتعلق ببطاقات الائتمان المستخدمة في عمليات احتيالية، إلى جانب معلومات عن حسابات البائعين المشتبه في تورطهم في الاحتيال، لتحليلها ورصد أنماط الجرائم.

وستشارك وكالة الشرطة الوطنية نتائج هذا التحليل مع الشركات الثلاث، بما يساعد على منع وقوع مزيد من عمليات الاحتيال، فضلاً عن الاستفادة منها في التحقيقات الجنائية.

وتغطي الاتفاقية جميع خدمات التجارة الإلكترونية التي تديرها الشركات الثلاث، بما في ذلك منصات التسوق عبر الإنترنت ومواقع المزادات الإلكترونية.

وستقوم الشركات بتزويد الشرطة ببيانات عن الحسابات، وبطاقات الائتمان، وعناوين الشحن عند اكتشاف معاملات يُشتبه في كونها احتيالية، سواء استنادًا إلى بلاغات من التجار أو إلى شكاوى العملاء بشأن عدم تسلم السلع التي قاموا بشرائها.

ومن جانبها، ستطابق وكالة الشرطة الوطنية هذه البيانات مع المعلومات المتوفرة لديها، لتحليل أساليب الاحتيال التي تمتد عبر منصات وخدمات متعددة، بما يعزز قدرتها على كشف الشبكات الإجرامية والحد من الأضرار.