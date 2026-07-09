ميزانية العطلة الصيفية في اليابان ترتفع لأول مرة منذ 3 سنوات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)--

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث ”إنتيج“ (Intage Inc.) يوم الخميس أن متوسط ​​ميزانية العطلة الصيفية في اليابان قد ارتفع لأول مرة منذ 3 سنوات، ليصل إلى 58,902 ين لعام 2026.

ويعكس هذا الارتفاع حالة ارتفاع الأسعار وضعف الين. كما أشار بعض المشاركين في الاستطلاع إلى أن التوترات في الشرق الأوسط وحوادث ظهور الدببة في اليابان قد أثرت على خططهم لقضاء العطلة.

شمل الاستطلاع -الذي أُجري عبر الإنترنت في شهر يونيو/ حزيران- أفراداً تتراوح أعمارهم بين 15 و79 عاماً، حيث سُئلوا عن خططهم للعطلة خلال الفترة الممتدة من 18 يوليو/ تموز إلى 30 سبتمبر/ أيلول. وقد تم الحصول على 5000 رد صالح.

وكان متوسط ​​الميزانية قد قفز من 50,269 ين في عام 2022 (وهو العام الذي بدأ فيه هذا البحث السنوي) إلى 60,146 ين في عام 2023 عقب جائحة كوفيد-19. أما متوسط ​​هذا العام فقد ارتفع بمقدار 1,618 ين مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد عامين من الانخفاض.

وفي أحدث استطلاع، أشار 45.7% من المشاركين -وهي النسبة الأكبر- إلى ”ارتفاع الأسعار وضعف الين“ كسبب لزيادة الميزانية (مع السماح باختيار إجابات متعددة)، في حين ذكر 31.8% أن ميزانياتهم ارتفعت لأنهم يخططون للسفر.