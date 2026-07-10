ميتسوبيشي موتورز تبدأ إنتاج روبوتات بشرية بالتعاون مع شركة ناشئة من جامعة طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز يوم الخميس أنها ستتعاون مع شركة هايلاندرز (Highlanders) الناشئة في مجال الروبوتات التابعة لجامعة طوكيو، لإنتاج روبوتات شبيهة بالبشر.

وتهدف الشركتان إلى الإنتاج الضخم لروبوتات بشرية طورتها شركة هايلاندرز، وذلك من خلال استخدام المساحات غير المستغلة في مصنع شركة صناعة السيارات اليابانية بمدينة كيوتو غربي اليابان.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027، مع استهداف تصنيع نحو 1000 روبوت شهريًا. كما سيتم استخدام هذه الروبوتات أيضًا في خطوط إنتاج ميتسوبيشي نفسها.

ومن خلال جمع بيانات التشغيل والخبرات العملية عبر الاستخدام الفعلي، تخطط الشركتان لاستكشاف فرص جديدة لتطوير هذه الروبوتات وزيادة إنتاجها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز تاكاو كاتو إن هذه التكنولوجيا ”تمتلك إمكانات لاستخدامها في مهام مختلفة داخل مواقع الإنتاج“.