كيف تتحول الألفة إلى كراهية؟ دراسة يابانية تكشف ما يحدث داخل الدماغ

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشف فريق بحثي من جامعة طوكيو، من خلال دراسة أجريت على الفئران، عن الآلية التي تتطور بها مشاعر الكراهية داخل الدماغ عندما يتعرض الفرد لهجوم مفاجئ من شخص مألوف لديه تحول فجأة إلى العدوانية.

وتوصل الفريق إلى أن التغير في مشاعر الفرد تجاه شخص معين يرتبط بتغيرات في الدوائر العصبية في الدماغ. وقد نُشرت نتائج الدراسة في النسخة الإلكترونية من مجلة Science الأمريكية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تسهم في فهم أعمق للاضطرابات المرتبطة بالعلاقات بين الأشخاص، مثل الاكتئاب، كما قد تساعد في تطوير أساليب علاجية جديدة.

وقام الفريق، بقيادة البروفيسور تيروهيرو أوكوياما، بجعل فأر تجارب يتعرف على فأرين آخرين، ثم جعل أحدهما أكثر عدوانية بشكل مصطنع. وبعد ذلك بدأ فأر التجارب في تجنب الفأر الذي هاجمه فقط، دون الآخر.

ومن خلال تحليل التغيرات التي طرأت على دماغ فأر التجارب قبل هذا الحدث وبعده، اكتشف الباحثون أن الروابط بين الخلايا العصبية في الحُصين، المسؤول عن الذاكرة، والخلايا العصبية في اللوزة الدماغية، المسؤولة عن معالجة المشاعر، أصبحت أقوى بعد التعرض للهجوم.

كما استخدم الباحثون تقنية تعتمد على التحكم في نشاط الخلايا العصبية بواسطة الضوء، وعندما أضعفوا هذه الروابط العصبية، اختفى سلوك تجنب الفأر للمعتدي.

وفي تجربة أخرى، حفّز الفريق في الوقت نفسه الخلايا العصبية المسؤولة عن تذكر فرد معين والخلايا المرتبطة بالخوف باستخدام التقنية نفسها، فبدأ الفأر يشعر بالنفور تجاه فأر لم يكن يكرهه في الأصل.

وقال البروفيسور أوكوياما: ”في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يتعرض البعض لهجمات من أشخاص لا يعرفونهم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحالات اكتئاب. لذلك فإن فهم الآليات العصبية لهذه المشاعر يمثل حاجة مجتمعية مهمة“.