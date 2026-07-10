مجلس النواب الياباني يقر مشروع قانون لضمان استمرارية العائلة الإمبراطورية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر مجلس النواب الياباني، الجمعة، مشروع قانون لتعديل قانون البيت الإمبراطوري، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار عدد أفراد العائلة الإمبراطورية واستمرار أنشطتها الرسمية.

وأُقر مشروع القانون خلال جلسة عامة في المجلس، ثم أُحيل إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه. ومن المتوقع أن يحظى بالموافقة النهائية خلال الدورة البرلمانية الحالية، المقرر اختتامها في 17 يوليو/تموز.

وفي اليوم نفسه، أعلن تحالف الإصلاح الوسطي، أحد أحزاب المعارضة، تأييده للمشروع. وصوّت لصالحه الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى جانب حزب الابتكار الياباني، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وحزب سانسيتو.

ويقضي مشروع القانون بالسماح للعائلة الإمبراطورية بتبني رجال ينحدرون من فروع سابقة للعائلة الإمبراطورية عبر السلالة الذكورية (من جهة الأب)، كما يتيح للأميرات الاحتفاظ بعضويتهن في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج. كذلك ينص على منح الأبناء الذكور للمتبنين حق وراثة العرش.

وقبيل انعقاد الجلسة العامة، عرض كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أهداف مشروع القانون خلال اجتماع للجنة التوجيهية في مجلس النواب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)