اليابان تخفف قواعد الخصوصية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر مجلس الشيوخ الياباني، اليوم الجمعة، مشروع قانون يعدّل قانون حماية البيانات الشخصية، بهدف تخفيف القيود المفروضة على استخدام البيانات الشخصية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الضمانات الرامية إلى منع إساءة استخدامها.

ووافق المجلس، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، بدعم من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى جانب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وفريق ميراي من المعارضة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في مايو/أيار الماضي، ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ، من حيث المبدأ، خلال عامين من تاريخ نشره، على أن تُحدد القواعد التنفيذية التفصيلية من خلال اللوائح والمبادئ التوجيهية.

في المقابل، عارض كل من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وحزب كوميتو، وحزب سانسيتو، والحزب الشيوعي الياباني مشروع القانون، معتبرين أن المخاوف من احتمال الإضرار بحقوق الأفراد والخصوصية لم تُبدَّد بشكل كافٍ.

وينص القانون المعدل على استحداث استثناء يتيح للشركات وغيرها من الجهات جمع البيانات الشخصية واستخدامها أو تقديمها للغير دون الحصول على موافقة أصحابها، شريطة أن يكون ذلك مقتصرًا على التحليل الإحصائي أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية لليابان في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)