وزير التعليم الروسي يزور جزيرة تطالب اليابان باستعادتها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة اليابانية في روسيا، الخميس، أن وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف زار، الثلاثاء، جزيرة إيتوروفو، في أول زيارة يقوم بها وزير في الحكومة الروسية إلى إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها بين البلدين منذ عامين.

وتُعد إيتوروفو واحدة من أربع جزر تقع قبالة سواحل محافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان، وتُعرف في اليابان باسم ”الأراضي الشمالية“، بينما تخضع حالياً للسيطرة الروسية.

ووفقاً للسفارة، كانت آخر زيارة لمسؤول روسي رفيع إلى هذه الجزر قد قام بها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف في يوليو/تموز 2024.

ورداً على الزيارة، قدمت وزارة الخارجية اليابانية، الأربعاء، احتجاجاً إلى السفارة الروسية في طوكيو، مؤكدة أن ”زيارات كبار المسؤولين الروس إلى الجزر الشمالية الأربع، التي تحتلها روسيا بصورة غير قانونية، تتعارض مع موقف اليابان بشأن السيادة الإقليمية، ولا يمكن قبولها“.

وأفادت وسائل إعلام في مقاطعة سخالين الروسية، التي تتولى الإدارة الفعلية للجزر، بأن كرافتسوف تفقد عدداً من المرافق التعليمية في جزيرة إيتوروفو، مشيداً بجهود بناء المدارس وتجديدها، ومؤكداً أن البيئة التعليمية الحديثة في الجزيرة تتيح للأطفال تنمية مواهبهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)