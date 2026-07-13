جدل في اليابان.. مدعٍ عام يرفض اتهامات تتعلق بأساليب استجواب قسرية

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أوساكا - (جيجي برس)-- دفع مدعٍ عام ياباني، يبلغ من العمر 54 عاماً، ببراءته خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة استخدام أساليب استجواب قسرية بحق مشتبه به في قضية اختلاس تعود إلى عام 2019.

وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة أوساكا، الجمعة، قال المدعي العام دايسوكي تابوتشي إنه لا يمكن إثبات التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم تكن لديه أي نية لممارسة استجواب يتسم بالقسوة أو ينطوي على إساءة معاملة.

وجاءت المحاكمة بناءً على طلب شينوبو ياماغيشي (63 عاماً)، الرئيس السابق لشركة بريسانس العقارية، الذي بُرئ لاحقاً من تهمة الاختلاس في القضية نفسها. وتُعد هذه أول محاكمة جنائية في اليابان لمدعٍ عام لا يزال يشغل منصبه.

ومن المنتظر أن تركز المحكمة على ما إذا كانت أقوال تابوتشي وتصرفاته أثناء الاستجواب قد تجاوزت الحدود القانونية، وألحقت ضرراً نفسياً بـياماغيشي.

وخلال الجلسة، قال المحامي الذي يتولى مهمة الادعاء في القضية إن تابوتشي ضرب الطاولة بعنف وصرخ في وجه ياماغيشي قائلاً: ”لا تستهن بالمدعين العامين“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)