أكثر من 70% من مرافق السكن في اليابان تعاني من نقص الموظفين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر التقرير الحكومي الخاص بالسياحة لعام 2026، الصادر عن وكالة السياحة اليابانية الجمعة، أن أكثر من 70% من مرافق الإقامة في اليابان تعاني من نقص في العمالة، في وقت يشهد فيه عدد الزوار الأجانب إلى البلاد ارتفاعًا متواصلًا.

وأكد التقرير أن الفنادق وبيوت الضيافة وغيرها من مرافق الإقامة بحاجة إلى تحسين الأجور وظروف العمل لاستقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإقامة.

ووفقًا لاستطلاع أُجري بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وشمل 522 منشأة إقامة في مختلف أنحاء اليابان، أفادت 72.2% منها بأنها تعاني من نقص في الموظفين.

وأشار التقرير إلى أن تدني الأجور وقلة أيام الإجازات من أبرز الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة. كما استعرض نماذج لمنشآت نجحت في تحسين ربحيتها وظروف عمل موظفيها، من بينها إغلاق أبوابها في الأيام التي تنخفض فيها معدلات الإشغال، بما يسهم في خفض التكاليف وتحسين بيئة العمل.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن بعض المنشآت تلجأ إلى تبادل العمالة الموسمية، من خلال استقبال موظفين من مرافق تكون في غير موسمها خلال فترات الذروة، وإرسال موظفيها إلى تلك المرافق عند انخفاض الطلب، بما يساعد على معالجة النقص في القوى العاملة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)