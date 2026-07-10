الحكومة اليابانية: الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال تعرقل فرص النساء في مواصلة التعليم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- خلصت الحكومة اليابانية في الكتاب الأبيض للمساواة بين الجنسين، الذي أقرته الجمعة، إلى أن الأعباء المرتبطة بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة من كبار السن أو المرضى تمثل عائقاً أكبر أمام النساء مقارنة بالرجال في الالتحاق ببرامج ”التعليم المتجدد“، التي تتيح للأفراد العودة إلى الدراسة بعد دخولهم سوق العمل.

وأشار التقرير السنوي إلى أن هذا النوع من التعليم سيزداد أهمية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تهيئة بيئة تُمكّن النساء من الاستفادة من فرص إعادة التأهيل واكتساب مهارات جديدة.

واستند التقرير إلى استطلاع أجراه مكتب مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شمل 20 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاماً. وأظهر الاستطلاع أن 14.6% من النساء اعتبرن أن مسؤوليات الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال أو أفراد الأسرة تمثل أكبر عائق أمام مواصلة التعليم المرتبط بالعمل أو المسار المهني، مقارنة بـ7.2% من الرجال، وهي أكبر فجوة بين الجنسين في نتائج الاستطلاع.

وجاءت تكلفة التعليم في المرتبة الثانية بين أسباب التفاوت، إذ قال 32.7% من النساء إنهن لا يستطعن تحمل نفقاته، مقابل 25.4% من الرجال. كما أبدت 19.1% من النساء، مقارنة بـ13.9% من الرجال، صعوبة في تحديد المجال الدراسي المناسب.

في المقابل، كان الرجال أكثر ميلاً إلى اعتبار ضيق الوقت بسبب العمل العقبة الرئيسية أمام التعليم المتجدد، إذ أشار إلى ذلك 20.5% منهم، مقابل 17.2% من النساء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)