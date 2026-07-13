سمك ”الصوري“ يسجل سعراً قياسياً في اليابان مع أولى صيدات الموسم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجلت أول شحنة من سمك الصوري لهذا الموسم سعراً قياسياً في سوق تويوسو للجملة في طوكيو، إذ بلغ سعر بعض الأسماك كبيرة الحجم 700 ألف ين للكيلوغرام الواحد خلال أول مزاد أقيم صباح الجمعة.

وحطم السعر الرقم القياسي السابق البالغ 500 ألف ين للكيلوغرام، والمسجل قبل عامين.

وكانت الشحنة الأولى، التي بلغ إجمالي وزنها نحو 30 كيلوغراماً، قد أُفرغت في ميناء كوشيرو بمحافظة هوكايدو، أقصى شمال اليابان، يوم الخميس، قبل أن تصل إلى سوق تويوسو في اليوم التالي.

وبيعت أكبر الأسماك في الشحنة، والتي بلغ وزن الواحدة منها نحو 170 غراماً، بسعر يقارب 120 ألف ين للسمكة الواحدة.

وقال ياسوهيرو يامازاكي، رئيس شركة ياماهارو، وهي إحدى شركات الوساطة في سوق الجملة التي اشترت جزءاً من الشحنة: ”إنها أسماك كبيرة الحجم وطازجة للغاية. وآمل أن تزداد كميات الصيد خلال الموسم، وأن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاستمتاع بتناولها“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)