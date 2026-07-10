إيرادات الضرائب في اليابان تتجاوز 50 تريليون ين لأول مرة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، الخميس، أن إيرادات الضرائب المحلية خلال السنة المالية 2025 تجاوزت للمرة الأولى حاجز 50 تريليون ين، مدفوعة بزيادة حصيلة ضريبة الدخل على المقيمين في مختلف أنحاء اليابان نتيجة ارتفاع الأجور، إلى جانب نمو أرباح الشركات وانتعاش سوق الأسهم.

ووفقاً للتقديرات الأولية للوزارة، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية، بما في ذلك ضريبة أعمال الشركات، بنسبة 5.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ليصل إلى 50.0141 تريليون ين، مسجلاً مستوى قياسياً للعام الخامس على التوالي، ومتجاوزاً حاجز 50 تريليون ين للمرة الأولى.

كما فاقت الإيرادات الفعلية التقديرات الواردة في خطة التمويل المحلي للسنة المالية 2025 بنحو تريليوني ين.

وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل على المقيمين بنسبة 12.9% لتبلغ 15.5225 تريليون ين، ويُعزى ذلك إلى نمو الأجور، فضلاً عن انتهاء أثر التخفيض الضريبي الثابت الذي طُبق في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا. كذلك أسهم الأداء القوي لسوق الأسهم في زيادة إيرادات الضرائب على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

وسجلت الضرائب المحلية على الشركات، وتشمل ضريبة الشركات وضريبة إقامة الشركات، ارتفاعاً بنسبة 3.2% لتصل إلى 10.6077 تريليون ين، مدفوعة بزيادة أرباح الشركات.

كما ارتفعت حصيلة ضريبة الأصول الثابتة بنسبة 2.5% إلى 10.2066 تريليون ين، لتتجاوز مستوى 10 تريليونات ين للمرة الأولى، في ظل النشاط القوي في قطاع البناء ومشروعات الإسكان الجديدة والتوسعات السكنية.

وفي الوقت نفسه، زادت إيرادات ضريبة الاستهلاك المحلية بنسبة 0.8% لتصل إلى 6.9675 تريليون ين، مدعومة بارتفاع الأسعار وعوامل أخرى أسهمت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)