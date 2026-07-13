اعتقال نيجيري بتهمة استدراج الزبائن في حي كابوكيتشو بطوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة العاصمة طوكيو القبض على رجل نيجيري يبلغ من العمر 53 عاماً، للاشتباه في ممارسته نشاط استدراج الزبائن بصورة متكررة لصالح إحدى المنشآت في حي كابوكيتشو، أشهر مناطق الحياة الليلية في العاصمة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، نواديوكو سيلفستر إيكيننا، أمسك بيد أحد المارة في أحد شوارع الحي خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، محاولاً استدراجه إلى أحد المتاجر. وأضافت أنه خاطبه بعبارات من بينها: ”لماذا لا تجرب؟“ و”لا تخف، أنا أحبك.“

واعترف المشتبه به بالتهمة، وقال للمحققين إنه كان يتقاضى جزءاً من المبالغ التي ينفقها الزبائن الذين ينجح في استدراجهم داخل المطعم أو المنشأة التي يعمل لحسابها.

وأشارت شرطة العاصمة إلى أنها تلقت خلال النصف الأول من العام 91 بلاغاً واستفساراً بشأن حالات أُجبر فيها أشخاص على دفع مبالغ باهظة في منشآت اقتيدوا إليها بواسطة مستدرجين من ذوي الأصول الإفريقية، وهو رقم تجاوز بالفعل إجمالي البلاغات المسجلة طوال عام 2025، والبالغ 77 حالة.

وأضافت الشرطة أن معظم الضحايا الذين تقدموا ببلاغات خلال الأشهر الستة الأولى من العام كانوا من السياح الأجانب، وقدرت إجمالي الخسائر بنحو 100 مليون ين. ومن بين تلك الحالات، خسر سائح أسترالي نحو 4 ملايين ين بعد اقتياده إلى إحدى هذه المنشآت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)