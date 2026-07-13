تقارير: أوكرانيا تسعى لشراكة مع شركة يابانية لإنتاج صواريخ ”باتريوت“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى اهتماماً بالتعاون مع شركة ”ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة“ اليابانية في مجال إنتاج صواريخ ”باتريوت“ للدفاع الجوي، وهي صواريخ أمريكية الصنع.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن بلاده ستمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع صواريخ ”باتريوت“.

وتُعد شركة ”ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة“ واحدة من الشركات القليلة الحاصلة على ترخيص لإنتاج هذه الصواريخ.

وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس، أشاد زيلينسكي بالقدرات العالية التي تتمتع بها الشركة اليابانية في مجال تصنيع الصواريخ، معرباً عن أمله في ضم الشركة كشريك وتبادل الخبرات معها.

وكان ترامب قد صرح -خلال لقاء قمة جمعه بزيلينسكي يوم الأربعاء على هامش قمة حلف الناتو في تركيا- بأنه يعتزم منح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع صواريخ ”باتريوت“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)