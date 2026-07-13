”الستارة الخضراء“.. مبادرة يابانية طبيعية لتبريد المنازل دون كهرباء في الصيف

وتعمل منظمة غير ربحية تُدعى ”ميدوري نو كاتسوران أوندان“ (داعمون للستائر الخضراء) في حي إيتاباشي بالعاصمة طوكيو على الترويج لمبادرة ”الستارة الخضراء“ في المساكن المؤقتة المخصصة للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وتساعد الستائر الخضراء على خفض درجة حرارة المناطق التي تظللها النباتات المتسلقة، من خلال آلية طبيعية تقوم فيها النباتات بامتصاص الماء من الجذور ونقله ليخرج على شكل رطوبة من الجهة الخلفية للأوراق.

وقد قامت شركة تطوير عقاري مشاركة في هذه المبادرة بقياس تأثير هذه الآلية في يوم مشمس من شهر أغسطس/آب، حيث وجدت أن درجة الحرارة على شرفة شقة معرضة لأشعة الشمس المباشرة تجاوزت 50 درجة مئوية بعد وقت قصير من الظهر، بينما تراوحت درجة الحرارة في المنطقة المظللة بالستارة الخضراء بين 32 و38 درجة مئوية.

وقال يوجي سوزوكي (58 عامًا)، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المنظمة غير الربحية، إن طلاب مدرسة ابتدائية في حي إيتاباشي بدأوا عام 2003 بزراعة النباتات المتسلقة لإنشاء ستائر خضراء، مع دعم الشركة العقارية لجهودهم. وانتشرت المبادرة لاحقًا باعتبارها جزءًا من التعليم البيئي، مما أدى إلى تأسيس المنظمة غير الربحية عام 2007.