طرح مقصورات خاصة على قطارات توكايدو وسانيو شينكانسن

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طوكيو- (جيجي برس)-- تعتزم شركتا جى أر توكاي وجى أر ويست بدء تقديم مقصورات خاصة من أعلى فئة تحمل اسم ”سوبريم كلاس“ (Supreme Class) على قطارات توكايدو وسانيو شينكانسن اعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتهدف كل من شركة جى أر توكاي، المشغلة لقطارات توكايدو شينكانسن، وشركة جى أر ويست، المشغلة لقطارات سانيو شينكانسن، إلى تقديم خدمات ذات مستوى أعلى من مقاعد الدرجة الممتازة ”غرين كار“ (Green Car).

وستعود المقصورات الخاصة إلى خط توكايدو شينكانسن للمرة الأولى منذ 23 عامًا.

وقال رئيس شركة JR توكاي، نيوا شونسوكي: ”نأمل في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر تجربة ممتعة ومميزة لركابنا“.

وستُجهَّز المقصورات الخاصة، التي تقع في العربة السابعة وتتسع لما يصل إلى شخصين، بمقاعد قابلة للإمالة وأرائك مريحة، كما توفر مساحة تعادل تقريبًا مساحة ثلاثة مقاعد من فئة غرين كار.