اليابان تختبر بنجاح لأول مرة صاروخاً فضائياً قابلاً لإعادة الاستخدام

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طوكيو - (جيجي برس)-- نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، السبت، في تنفيذ أول اختبار ناجح لهبوط صاروخ تجريبي، في خطوة تمهد لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في المستقبل.

وأُجري الاختبار في مركز نوشيرو لاختبارات الصواريخ بمحافظة أكيتا شمال شرقي اليابان، حيث ارتفع الصاروخ التجريبي RV-X إلى ارتفاع يقارب 11 مترًا، ثم تحرك أفقيًا مع الحفاظ على وضعه العمودي، قبل أن يهبط ببطء بعد رحلة استغرقت نحو 40 ثانية.

وأفادت جاكسا بأنها لم ترصد أي مشكلات كبيرة في الصاروخ عقب الهبوط، مضيفة أنها ستجري تحليلاً للبيانات التي جُمعت خلال التجربة لتقييم نتائجها والاستفادة منها في مراحل التطوير المقبلة.

وقال تاكاشي إيتو، مدير البحث والتطوير في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي: ”أنجزنا الرحلة التجريبية بنجاح، وتمكنا من جمع البيانات التي كنا نستهدفها. شعرنا بارتياح كبير بعدما أقلع الصاروخ وهبط كما هو مخطط له“

ويبلغ طول الصاروخ التجريبي 7.3 أمتار وقطره 1.8 متر، ويعمل بوقود الهيدروجين السائل. ويُعد نموذجًا أوليًا للمرحلة الأولى القابلة لإعادة الاستخدام في الجيل المقبل من الصواريخ اليابانية الكبيرة، في إطار جهود جاكسا لخفض تكاليف الإطلاق وتعزيز كفاءة عمليات النقل الفضائي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)