ارتفاع الفائدة يزيد أعباء قروض المنح الدراسية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأ ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس على القروض الدراسية في اليابان، مما يزيد الأعباء المالية على طلاب الجامعات والخريجين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على خططهم المستقبلية، مثل الزواج والادخار، في ظل استمرار التضخم وارتفاع الرسوم الدراسية.

ووفقاً لبيانات منظمة خدمات الطلاب اليابانية، حصل 51.1% من طلاب الجامعات اليابانية الذين يدرسون بنظام الدوام النهاري على منح دراسية في شكل قروض خلال السنة المالية 2024 المنتهية في مارس/آذار الماضي. وكانت هذه النسبة لا تتجاوز نحو 20% في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 50% منذ السنة المالية 2010.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، قد يزداد إجمالي المبالغ التي يسددها بعض المقترضين بأكثر من مليون ين مقارنة بما كان متوقعاً سابقاً.

وتروي موظفة تبلغ من العمر 32 عاماً من محافظة تشيبا أنها بدأت قبل عشر سنوات سداد قرض دراسي بقيمة 2.5 مليون ين حصلت عليه خلال دراستها الجامعية من منظمة خدمات الطلاب اليابانية، ولا يزال يتعين عليها سداد نحو 1.5 مليون ين.

وأضافت أنها اضطرت إلى الاستفادة من برامج خفض وتأجيل السداد بسبب عدم استقرار دخلها، بعدما أجبرتها تداعيات جائحة كورونا على ترك عملها السابق في قطاع السياحة والانتقال إلى وظيفة أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)