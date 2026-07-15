كاميرا ”فوجي فيلم أتسورونديسو“ تحتفل بمرور 40 عامًا على إطلاقها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تحتفل شركة فوجي فيلم اليابانية بمرور 40 عاماً على إطلاق كاميرا ”فوجي فيلم أتسورونديسو“، التي تُباع خارج اليابان باسم آخر، وسط عودة ملحوظة لشعبيتها، خاصة بين جيل الشباب.

ويقبل كثير من المستخدمين على تجربة التصوير التقليدي التي توفرها الكاميرا، بما في ذلك تدوير عجلة سحب الفيلم، والنظر عبر محدد الرؤية، ثم الضغط على زر الغالق، في تجربة تختلف عن التصوير الرقمي السائد.

وطُرح أول إصدار من كاميرا ”فوجي فيلم أتسورونديسو“ في الأول من يوليو/تموز 1986، بعد تطويرها انطلاقاً من فكرة بسيطة تمثلت في تثبيت عدسة على لفة فيلم، بهدف توفير كاميرا سهلة الاستخدام وخفيفة الحمل وبسعر في متناول الجميع.

وبفضل جهود خفض التكاليف، بلغ سعرها عند الإطلاق 1380 يناً، قبل أن تُطرح لاحقاً طرازات يقل سعرها عن 1000 ين. كما تطورت الكاميرا مع مرور السنوات لتشمل فلاشاً مدمجاً وهياكل بلاستيكية بدلاً من الهياكل الورقية الأصلية.

وقالت سيدة في الخمسينيات من عمرها، مستذكرة أيام دراستها الثانوية، إن كاميرا ”فوجي فيلم أتسورونديسو“ كانت ”جزءاً أساسياً من الرحلات المدرسية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)