اليابان تقر قانوناً لإنشاء وكالة لإدارة الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقر البرلمان الياباني يوم الاثنين قانوناً لإنشاء وكالة لإدارة الكوارث، ستتولى مهام مركز القيادة الحكومي المسؤول عن تدابير الحد من مخاطر الكوارث وعمليات الاستجابة لها.

وقد حظي مشروع القانون بموافقة الأغلبية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن كان قد أُقر سابقاً في مجلس النواب خلال شهر مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تبدأ الوكالة عملها في وقت مبكر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستتشكل عبر إعادة هيكلة قسم إدارة الكوارث الحالي التابع لمكتب مجلس الوزراء، مع تعزيز مواردها المالية وزيادة كوادرها البشرية.

وستتولى الوكالة مهام الاستعداد في الأوقات العادية، والاستجابة للكوارث الفعلية، بالإضافة إلى عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

وستكون الوكالة هيئة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، حيث يرأسها رئيس الوزراء وتضم وزيراً خاصاً بها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)