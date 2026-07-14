”سكاي درايف“ اليابانية تختبر سيارة طائرة تمهيدًا لإطلاقها في 2028

أخبار اليابان

ياماغوتشي - (جيجي برس)-- أجرت شركة ”سكاي درايف“ (SkyDrive Inc.) اليابانية، المتخصصة في تطوير السيارات الطائرة، يوم الاثنين رحلة تجريبية عالية السرعة لمركبتها الجوية الكهربائية فوق بحر سيتو الداخلي غربي اليابان، وذلك في خطوة جديدة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إطلاق خدمات سياحية تجارية بحلول عام 2028.

وقد حلّقت المركبة -التي تتسع لثلاثة ركاب- مرتين لمسافة تبلغ حوالي كيلومترين في كل مرة، انطلاقاً من موقع اختبار في مدينة ياماغوتشي بمحافظة ياماغوتشي (غرب اليابان)، حيث وصلت سرعتها إلى 86 كيلومتراً في الساعة.

وصرحت الشركة، التي تتخذ من مدينة تويوتا في محافظة آيتشي بوسط اليابان مقراً لها، بأنها ستواصل إجراء اختبارات الطيران في إطار سعيها نحو التشغيل الفعلي للمركبة.

وتتميز المركبة، التي تعمل بواسطة 12 محركاً كهربائياً ومروحة، بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي؛ كما صُممت لتكون مدمجة وخفيفة الوزن بما يلائم احتياجات النقل الحضري اليومي.

وقال توموهيرو فوكوزاوا، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: ”نأمل أن تخدم هذه المركبة قطاع السياحة وعمليات الاستجابة للكوارث في اليابان، وأن تساهم في الوقت ذاته في معالجة تحديات النقل في جميع أنحاء آسيا“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)