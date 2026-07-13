【فيديو】 تجربة قيادة نيسان كيكس الجديدة: تحسن في الهدوء أثناء القيادة والثبات على الطريق

أخبار اليابان

أقامت شركة نيسان موتور يوم 10 تجربة قيادة للجيل الثاني الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (SUV) ”كيكس“ (Kicks) في العاصمة طوكيو. وشملت السيارات المتاحة للتجربة طرازين: أحدهما يعمل بنظام الدفع الأمامي، والآخر مزود بنظام الدفع الرباعي بتقنية التحكم الكهربائي في العجلات الأربع 「e-4ORCE」. وبعد تجربة قيادة الطرازين، تم التأكد من التحسن في مستوى الهدوء أثناء القيادة وثبات السيارة على الطريق.

يعتمد الطراز الجديد على الجيل الثالث من تقنية السيارات الهجينة 「e-POWER」، حيث زُود بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر مخصص لتوليد الكهرباء فقط، ليقوم بتزويد المحرك الكهربائي بالطاقة اللازمة للحركة. ويولد طراز الدفع الأمامي قوة قصوى تبلغ 143 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 315 نيوتن متر. أما طراز e-4ORCE فيحتوي أيضًا على محرك كهربائي خلفي بقوة قصوى 68 حصانًا وعزم دوران أقصى 140 نيوتن متر.

السيارة التي خضعت للتجربة بنظام الدفع الأمامي كانت من فئة G الأعلى تجهيزًا. وبالمقارنة مع الجيل السابق، لوحظ تحسن في مستوى عزل الصوت، مع تجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة. أما طراز e-4ORCE فكان من فئة X القياسية، وقد ترك انطباعًا قويًا بفضل التسارع القوي والثبات العالي عند الانعطاف.

بلغ سعر السيارة التي تم اختبارها 3,898,400 ين لفئة G ذات الدفع الأمامي، و3,599,200 ين لفئة X المزودة بتقنية e-4ORCE (كلا السعرين شاملان ضريبة الاستهلاك).