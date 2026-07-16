اليابان تعزز إجراءات الوقاية من الحر والبرد في مراكز الإيواء أثناء الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، تعديلاً على الخطة الأساسية لإدارة الكوارث يقضي بتعزيز إجراءات الحماية من ضربات الحر والبرد في مراكز الإيواء، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من عمليات الإخلاء الطويلة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

وتُعد الخطة الأساسية حجر الزاوية في سياسات الاستجابة للكوارث التي تنفذها الحكومة المركزية والسلطات المحلية. وجاء تعديلها بعدما اضطر سكان مناطق واسعة إلى البقاء لساعات طويلة في مراكز الإيواء عقب صدور تحذيرات وتنبيهات من موجات تسونامي إثر زلزال قوي وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في يوليو/تموز من العام الماضي.

ووفقاً لمكتب مجلس الوزراء، استغرق رفع جميع تحذيرات وتنبيهات التسونامي نحو 32 ساعة، الأمر الذي أدى، خلال فصل الصيف، إلى نقل عدد من النازحين إلى المستشفيات للاشتباه في إصابتهم بضربات شمس.

وبناءً على ذلك، قرر المجلس المركزي لإدارة الكوارث، برئاسة رئيسة الوزراء تاكايتشي، تعديل الخطة لحث السلطات المحلية على تخزين مستلزمات أساسية، مثل مياه الشرب، ومعدات الوقاية من البرد، وخيام لتوفير الظل في مواقع الإخلاء الطارئ، بما يضمن حماية النازحين من مخاطر الحر الشديد والبرد.

كما تنص الخطة المعدلة على تركيب هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية وكاميرات مراقبة أمنية في مواقع الإيواء، بما يتيح حصر أعداد النازحين والتحقق من سلامتهم بسرعة عند وقوع الكوارث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)