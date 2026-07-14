اليابان تسجل انخفاضًا جديدًا في قوائم انتظار برامج الرعاية بعد المدرسة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الأطفال والأسر اليابانية، يوم الثلاثاء، انخفاض عدد الأطفال المدرجين في قوائم انتظار مرافق الرعاية بعد المدرسة المعروفة باسم ”غاكودو هويكو“ للعام الثاني على التوالي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الأطفال على قوائم الانتظار 14713 طفلاً حتى الأول من مايو/أيار، بانخفاض قدره 1,617 طفلاً مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، ارتفع عدد الأطفال المستفيدين من خدمات ”غاكودو هويكو“ بمقدار 31392 طفلاً ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1,602,037 طفل.

وسجلت طوكيو أكبر عدد من الأطفال على قوائم الانتظار بواقع 2550 طفلاً، تلتها سايتاما بـ1370 طفلاً، ثم هيوغو بـ1341 طفلاً، بينما لم تسجل محافظة فوكوي أي حالات انتظار.

وللمرة الأولى، كشفت الوكالة أيضاً عن عدد الأطفال المدرجين في قوائم انتظار مرافق مماثلة أنشأتها الحكومات المحلية بشكل مستقل، والذي بلغ 3,030 أطفال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)