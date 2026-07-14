اعتقال رجل للاشتباه في تخطيطه لعملية قتل عشوائي في طوكيو

أخبار اليابان

توياما - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاماً في محافظة توياما، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم عشوائي في طوكيو وإعداده سكيناً لاستخدامها في تنفيذ الجريمة.

ووفقاً لشرطة محافظة توياما، اعترف المشتبه به، كاتسومي موري، وهو عاطل عن العمل من مدينة ناميريكاوا، بالاتهامات الموجهة إليه بصورة عامة.

ونقلت مصادر من التحقيق عنه قوله إنه أراد الموت بسبب معاناته من ضائقة معيشية في ظل ارتفاع الأسعار، وإنه اعتقد أنه سيُقتل بالرصاص أو يُحكم عليه بالإعدام إذا نفذ هجوماً عشوائياً في طوكيو.

ويُشتبه في أن موري حجز تذكرة حافلة متجهة إلى طوكيو، ووضع سكيناً في حقيبة ظهره يوم السبت، وكان يعتزم قتل عدد غير محدد من الأشخاص.

وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق بعد تلقي بلاغ يفيد بأن رجلاً في توياما يخطط لتنفيذ هجوم عشوائي، لتتجه الشبهات إلى موري في اليوم نفسه، قبل أن يتم القبض عليه في منزله يوم الأحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)