اليابان تراقب عن كثب الحملة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، يوم الثلاثاء، عن قلق اليابان إزاء خطة الإدارة الأمريكية لحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الانسحاب منها.

وقال كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، إن اليابان ”تواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية“ انطلاقاً من أهمية تعزيز محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة وترسيخ سيادة القانون.

وجاءت تصريحاته عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستدعو الدول الأعضاء إلى الانسحاب من المحكمة، معتبرة أنها تشكل تهديداً لسيادة الولايات المتحدة.

وتتولى اليابانية توموكو أكاني رئاسة المحكمة الجنائية الدولية حالياً.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد التقت أكاني في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أكدت الجانبان أهمية التعاون من أجل دعم سيادة القانون.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)