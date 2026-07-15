اليابان تعزز صناعة الرقائق باستثمار جديد في شركة إسرائيلية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصناعة اليابانية يوم الثلاثاء أنها ستقدم إعانات مالية تصل قيمتها إلى 159 مليار ين للفرع الياباني التابع لشركة ”تاور سيميكوندكتور“ (Tower Semiconductor) الإسرائيلية.

وتخطط شركة ”تاور بارتنرز سيميكوندكتور“ (Tower Partners Semiconductor) -التي تتخذ من محافظة توياما بوسط اليابان مقراً لها- لاستثمار ما مجموعه حوالي 600 مليار ين لإنتاج أشباه موصلات متطورة مخصصة للاتصالات الضوئية على نطاق واسع، وذلك في مصانعها الواقعة في مدينتي ”أوزو“ (بمحافظة توياما) و”ميوكو“ (بمحافظة نييغاتا).

وتأتي هذه الإعانات في إطار جهود الوزارة لضمان إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات، التي تُصنّف ضمن ”المنتجات الحيوية المحددة“ بموجب قانون تعزيز الأمن الاقتصادي.

وتُعد أشباه الموصلات المستخدمة في الاتصالات الضوئية عنصراً أساسياً لتقنية دمج الإلكترونيات والضوئيات (الفوتونيات)، التي تعتمد على الإشارات الضوئية لنقل المعلومات ومعالجتها؛ كما تُستخدم هذه الرقائق أيضاً في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وستتعاون شركة ”تاور سيميكوندكتور“ في هذا المشروع مع شركة ”NTT“ وشركاء آخرين؛ علماً بأن ”NTT“ هي الجهة التي تروج لمبادرة ”الشبكة الضوئية واللاسلكية المبتكرة“ (IOWN).





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)